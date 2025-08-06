GRABADO el 06-08-2025

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca

En este reportaje, visitamos el local de las 8 Tinajas para descubrir los misterios y la preparación del Adobo Arequipeño.



Videos y edición: Yunsu Pariapaza



SUSCRÍBETE AQUÍ https://bit.ly/3lEGJn8

Web: https://diariocorreo.pe

Twitter: https://twitter.com/diariocorreo

Facebook: https://www.facebook.com/CorreoPeru/

Desde Diario Correo

Feliz Aniversario Arequipa: Preparación del adobo, plato tradicional de la Ciudad Blanca.

Gian Marco ayudó en las canciones del libro infantil de Regina Alcócer.

Sempiterno, emociones y fandom: Joana Marcús y su paso por la FIL Lima 2025.

Arequipa: Tormenta de arena cubrió toda la ciudad y dejó varios daños en provincias.

Gran Circo de China deslumbra en el Gran Teatro Nacional con Beijing Beijing Fu Tu.

Arequipa: La Chicha de güiñapo, la bebida ancestral de los arequipeños.

Nicolás Guevara presenta Crónicas de Leo en la FIL Lima 2025: "este libro es el más complejo".

Arequipa se queda sin GLP y otros productos debido a los bloqueos de los mineros artesanales.

Arequipa: Técnico enfermero asesinó a su pareja embarazada porque no quería ser padre.

Arequipa celebrará su 485 Aniversario y utilidades serán para las ollas comunes y comedores.

Arequipa: Niños estudian prácticamente en la nieve ante la indiferencia de las autoridades.

Arequipa: El huaylia está de luto tras la muerte de cantante Dina Yallerco.

Arequipa: Cuando el sabor del api puede convertirse en un verdadero legado.

Arequipa: Resaltan producción de la papa en la región.

Clemencia Granados lanza Pangea: el último desafío, la segunda parte de su saga de ciencia ficción.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Correo

Todos los videos desde Diario Correo en Youtube.