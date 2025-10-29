GRABADO el 29-10-2025

¡Últimos operativos y medidas del INPE contra la criminalidad y reos peligrosos!

EnVivo: Entrevistamos al jefe del INPE , Iván Paredes Yataco, para conocer en detalle los operativos y medidas que vienen adoptándose en esta institución pública para hacer frente a la criminalidad, y en el marco del estado de emergencia declarado por el Ejecutivo en Lima y Callao INPE OperativosEnPenales.



Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

Twitter https://twitter.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

Desde Agencia de Noticias Andina

¡Últimos operativos y medidas del INPE contra la criminalidad y reos peligrosos!.

¡Últimos operativos y medidas del INPE contra la criminalidad y reos peligrosos!.

Andina en Regiones: nueva gobernadora gestionará la permanencia de 250 policías recién graduados.

¡Evita un derrame cerebral y aprende a identificar los síntomas iniciales!.

Normas Legales: Modifican el Reglamento del Código de Ejecución Penal.

Candidatos inhabilitados inscritos: ¿cuál es su situación legal?.

Las 5 del día: refuerzan seguridad en prisiones para evitar planificación de actos criminales.

Procesión del Señor de los Milagros: Quinto recorrido.

Sociedad civil y sector privado firman Pacto Social por un Voto Informado.

Procesión del Señor de los Milagros: calles que se cierran.

La fe desde el aire: así fue el homenaje al Señor de los Milagros en Editora Perú.

Un día como hoy, hace 50 años, el Perú fue campeón de la Copa América.

Cachito Ramírez, la historia del héroe que prefirió el silencio tras ganar la Copa América.

Señor de los Milagros: fervor y tradición en Editora Perú.

La sagrada imagen del Señor de los Milagros recibió el homenaje de Editora Perú.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.