GRABADO el 29-10-2025

Elecciones 2026: Ventanilla Única está a disposición de partidos para filtrar candidatos

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, dijo hoy que la Ventanilla Única del organismo electoral está a disposición de las organizaciones políticas para acceder a diferentes registros y sentencias judiciales a fin de filtrar en forma adecuada a sus candidatos.



Desde Agencia de Noticias Andina

Elecciones 2026: Ventanilla Única está a disposición de partidos para filtrar candidatos.

Además hoy día 29 de Octubre en el calendario del Perú.

