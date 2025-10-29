GRABADO el 29-10-2025

Las 5 del día: refuerzan seguridad en prisiones para evitar planificación de actos criminales

1.- https://andina.pe/agencia/noticia-estas-son-las-normas-legales-mas-importantes-del-miercoles-29-octubre-del-2025-1049998.aspx

Refuerzan seguridad en prisiones para evitar planificación de actos criminales



2.- https://andina.pe/agencia/noticia-elecciones-2026-ventanilla-unica-esta-a-disposicion-partidos-para-filtrar-candidatos-1049988.aspx

Ya está disponible Ventanilla Única del JNE para que partidos filtren a sus candidatos



3.- https://andina.pe/agencia/noticia-apec-corea-peru-promovera-inclusion-digital-y-empleo-formal-1049967.aspx

Perú promoverá la inclusión digital y el empleo formal en APEC Corea 2025



4.- Declaran la primera semana de noviembre como la Semana de Lucha contra el Dengue



5.- Selva sur y centro registrarán lluvias y bajas temperaturas hasta el 30 de octubre







Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

INPE acondicionará pabellón especial en Ancón I para reos de alta peligrosidad.

INPE endurece medidas de seguridad en penales.

¡Atención! 9 de cada 10 derrames cerebrales pueden prevenirse.

Elecciones 2026: Ventanilla Única está a disposición de partidos para filtrar candidatos.

¡Últimos operativos y medidas del INPE contra la criminalidad y reos peligrosos!.

¡Últimos operativos y medidas del INPE contra la criminalidad y reos peligrosos!.

Andina en Regiones: nueva gobernadora gestionará la permanencia de 250 policías recién graduados.

¡Evita un derrame cerebral y aprende a identificar los síntomas iniciales!.

Normas Legales: Modifican el Reglamento del Código de Ejecución Penal.

Candidatos inhabilitados inscritos: ¿cuál es su situación legal?.

Las 5 del día: refuerzan seguridad en prisiones para evitar planificación de actos criminales.

Procesión del Señor de los Milagros: Quinto recorrido.

Sociedad civil y sector privado firman Pacto Social por un Voto Informado.

Procesión del Señor de los Milagros: calles que se cierran.

La fe desde el aire: así fue el homenaje al Señor de los Milagros en Editora Perú.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.