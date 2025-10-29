GRABADO el 29-10-2025

¡Evita un derrame cerebral y aprende a identificar los síntomas iniciales!

ENVIVO: ¿Cómo puedes identificar los síntomas iniciales y evitar un infarto al cerebro?, hoy en que se conmemora el Día Mundial de prevención del Accidente Cerebro Vascular (ACV) o del derrame cerebral, conversamos con el Dr. Manuel Moquillaza, jefe del Servicio de Neurología y coordinador de la Unidad de Neurointervencionismo de la Clínica Ricardo Palma.

