GRABADO el 08-11-2025

¡Atención motociclistas! Uso de chalecos con placa se limita a zonas en estado de emergencia

El uso obligatorio del chaleco distintivo con número de placa para motociclistas ha dado marcha atrás. A través de un decreto supremo, el Gobierno dispuso que la medida solo se aplicará en aquellas zonas declaradas en estado de emergencia, siempre y cuando la norma que lo establezca así lo indique expresamente. Esto significa que, por el momento, los motociclistas de Lima y Callao no están obligados a portar dicho implemento.



Danny Mendoza, vocero de la Comunidad Motera del Perú, destacó que la decisión del Ejecutivo representa un avance tras los constantes reclamos del gremio. Aplaudimos que el gobierno haya aceptado esta propuesta, aunque nos hubiera gustado que no se implemente del todo. Sin embargo, deja abierta la posibilidad de aplicarlo solo en estados de emergencia, señaló.



Aun así, la organización convocó a una movilización pacífica para este sábado con el fin de informar a los motociclistas sobre la modificación del decreto y reiterar su rechazo a la criminalización del sector. Queremos que la población vea que no somos delincuentes, usamos la moto como medio de transporte, expresó Mendoza. Además, se manifestó en contra de la restricción que impide circular con dos adultos en una misma motocicleta.



TAMBIÉN HAY MULTAS



Por su parte, el general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, indicó que las intervenciones policiales se realizarán bajo criterio, permitiendo continuar el viaje a quienes no representen peligro. El nuevo decreto también fija una multa de 428 soles para los motociclistas que no utilicen casco reglamentario.





