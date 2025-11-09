GRABADO el 09-11-2025

24 HORAS Mesa Redonda luce abarrotada de personas haciendo compras navideñas en pleno noviembre

Desde 24 Horas

24 HORAS En pleno estado de emergencia se incrementan robos al paso en calles de Chorrillos.

24 HORAS Empresario atacado por extorsionadores denuncia que le piden un millón de soles de cupo.

24 HORAS Ya no respetan ni a los muertos: Denuncian robo de lápidas y nichos en cementerio de SJL.

24 HORAS Mesa Redonda luce abarrotada de personas haciendo compras navideñas en pleno noviembre.

Santa Anita: feria de carreras en Universidad de San Martín de Porres.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

¡Atención motociclistas! Uso de chalecos con placa se limita a zonas en estado de emergencia.

Ronderos castigan con 12 latigazos al alcalde de Ayabaca por promesas incumplidas.

Elecciones 2026: ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra en plancha presidencial de Perú Primero.

Comas: caen Los Feroces de Lima por robo de vehículos y extorsión.

Carabayllo: caen tres presuntos implicados en asesinato de alférez Jordy Escobedo.

Cusco: madre golpea brutalmente a su hijo de 10 años y es detenida.

VMT: capturan a dos implicados en violento asalto a barbería.

Al menos 25 menores infractores fueron trasladados de Trujillo a centro de alta seguridad en Lima.

Los Olivos: empresario sobrevive a intento de asalto gracias a blindaje de su vehículo.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.