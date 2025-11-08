GRABADO el 08-11-2025

Carabayllo: caen tres presuntos implicados en asesinato de alférez Jordy Escobedo

En una rápida acción de inteligencia, agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri lograron la captura de tres presuntos miembros de la organización criminal Los Malditos de Puente Piedra, sindicados de haber participado en el asesinato del alférez PNP Jordy Escobedo Mori, ocurrido el pasado 23 de octubre en la urbanización Esmeraldas 3, en el distrito de Carabayllo.



Según las primeras investigaciones, Kevyn Said Gamarra Bustamante (33) sería el conductor del vehículo Nissan Versa rojo utilizado durante el ataque contra el joven efectivo policial. Su intervención se realizó en la cuarta zona de Collique, gracias al seguimiento realizado por cámaras de seguridad que registraron el auto saliendo del lugar del crimen.



Los otros detenidos fueron identificados como Máximo Enrique López Yllaconza (31) y Alfredo Huaripoma Dávila (27). López registra antecedentes por robo agravado, falsedad genérica y tenencia ilegal de armas, además de haber estado internado en los penales de San Pedro y Aucallama. Por su parte, Huaripoma fue detenido anteriormente por requisitoria vinculada al robo de vehículos y sería una pieza clave para esclarecer los hechos.



CONTINÚAN DILIGENCIAS



La División de Homicidios continúa con las diligencias para determinar el rol de cada detenido en el crimen. Las autoridades no descartan que los tres implicados integren un brazo armado dedicado al robo de vehículos y otros delitos en Lima norte. Sus declaraciones serán determinantes para conocer el móvil del asesinato que enlutó a la Policía Nacional.





