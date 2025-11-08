GRABADO el 08-11-2025

Cusco: madre golpea brutalmente a su hijo de 10 años y es detenida

Un nuevo caso de maltrato infantil ha conmocionado a la región Cusco. Un niño de apenas 10 años fue brutalmente golpeado por su madre, identificada como Deysi Lobón, en el interior de su vivienda. Las imágenes, registradas por un vecino, muestran al pequeño gritando desesperadamente ¡Mamá! ¡Mamá! mientras intenta escapar de la agresión.



En el video se observa a la mujer jaloneando y arrastrando al menor por el patio de la casa, mientras su padrastro presencia los hechos sin intervenir. Minutos después, la madre reaparece con una correa en la mano y continúa golpeando al niño entre gritos e insultos. La escena de violencia ha generado indignación en redes sociales y entre los vecinos del sector.



Tras conocerse el caso, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron a la mujer, quien fue trasladada a la comisaría del sector. En tanto, el niño agredido y sus hermanos de 16 y 3 años fueron llevados a un centro de acogida temporal, donde permanecerán bajo supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).



La directora encargada de la Unidad de Protección Especial Cusco, Linda Barrón, confirmó que los menores se encuentran bajo una medida de protección y a salvo. La madre, por su parte, reconoció haber incurrido en conductas inadecuadas, pero será la Fiscalía la encargada de determinar sus responsabilidades penales y administrativas.

Desde 24 Horas

24 HORAS En pleno estado de emergencia se incrementan robos al paso en calles de Chorrillos.

24 HORAS Empresario atacado por extorsionadores denuncia que le piden un millón de soles de cupo.

24 HORAS Ya no respetan ni a los muertos: Denuncian robo de lápidas y nichos en cementerio de SJL.

24 HORAS Mesa Redonda luce abarrotada de personas haciendo compras navideñas en pleno noviembre.

Santa Anita: feria de carreras en Universidad de San Martín de Porres.

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 08 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

¡Atención motociclistas! Uso de chalecos con placa se limita a zonas en estado de emergencia.

Ronderos castigan con 12 latigazos al alcalde de Ayabaca por promesas incumplidas.

Elecciones 2026: ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra en plancha presidencial de Perú Primero.

Comas: caen Los Feroces de Lima por robo de vehículos y extorsión.

Carabayllo: caen tres presuntos implicados en asesinato de alférez Jordy Escobedo.

Cusco: madre golpea brutalmente a su hijo de 10 años y es detenida.

VMT: capturan a dos implicados en violento asalto a barbería.

Al menos 25 menores infractores fueron trasladados de Trujillo a centro de alta seguridad en Lima.

Los Olivos: empresario sobrevive a intento de asalto gracias a blindaje de su vehículo.

Además hoy día 09 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.