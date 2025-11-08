GRABADO el 08-11-2025

Elecciones 2026: ONPE rechaza inscripción de Martín Vizcarra en plancha presidencial de Perú Primero

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la inscripción de Martín Vizcarra, quien postulaba como primer vicepresidente de la plancha presidencial de Perú Primero. Actualmente, tiene tres inhabilitaciones para ejercer la función pública.

De esta manera, el exmandatario de la República, quien buscaba postular dentro de la fórmula presidencial de la referida agrupación política habría quedado definitivamente excluido de las Elecciones Generales de 2026.

INHABILITACIONES

Como se sabe, la lista presidencial del partido  Perú Primero estaba encabezada por Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, quien fue ubicado como primer vicepresidente, medida cuestionada desde un inicio por sus tres inhabilitaciones.

Así, la fórmula presidencial del partido quedaría conformado de la siguiente manera: Mario Vizcarra como candidato presidencial y acompañado por Carlos Illanes en la primera vicepresidencia y Judith Mendoza como la segunda titular del cargo.

Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 08/11/2025

Además hoy día 10 de Noviembre en el calendario del Perú.

