GRABADO el 08-11-2025

Ronderos castigan con 12 latigazos al alcalde de Ayabaca por promesas incumplidas

Un hecho inusual se registró en la provincia de Ayabaca, región Piura, donde los ronderos locales castigaron con doce latigazos al alcalde provincial, Darwin Quinde Rivera. La medida fue adoptada tras acusarlo de promesas incumplidas, errores en su gestión y falta de transparencia en la ejecución de obras públicas.



Durante una asamblea comunal, en la que participaron más de 200 ronderos, se exigió al burgomaestre que rindiera cuentas sobre diversos proyectos que no habrían sido concretados. Ante las respuestas poco satisfactorias del alcalde, los participantes decidieron aplicar el castigo físico como una sanción simbólica por su supuesta ineficiencia administrativa.



Según testigos, tras recibir los azotes, los ronderos pidieron al alcalde que ofrezca disculpas públicas al pueblo de Ayabaca. Sin embargo, Quinde Rivera se negó y defendió su gestión, asegurando que no ha robado dinero público y que los errores se deben a funcionarios de su entorno en quienes depositó su confianza.



El hecho ha generado diversas reacciones en la región. Mientras algunos sectores justifican la acción de los ronderos como un acto de justicia comunal, otros la califican como una vulneración a los derechos humanos y piden que las autoridades intervengan para investigar lo ocurrido.

