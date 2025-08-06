GRABADO el 06-08-2025

SMP: Delincuentes roban más de 8 mil soles a comerciante del mercado mayorista de Fiori

En el distrito de San Martín de Porres, una comerciante se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana, luego que delincuentes la asaltaran en el mercado mayorista de Fiori.



El hecho ocurrió en horas de la noche del último martes, cuando la víctima se encontraba cuadrando caja tras culminar las ventas del día. Los dos hampones se hicieron pasar como clientes para abordarla sin levantar sospechas.



Los sujetos amenazaron a la joven comerciante para que no ponga resistencia al asalto y, tras llevarse todas las ganancias del día, huyeron por una de las puertas del Mercado con rumbo desconocido.



MÁS DE 8 MIL SOLES



Según información recopilada por nuestra reportera Laura Cevedon, el monto de las ganancias del día que se llevaron los delincuentes ascendería a más de 8 mil soles. De acuerdo con la versión de algunos comerciantes del mercado, los autores del crimen serían extranjeros.





