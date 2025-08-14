GRABADO el 14-08-2025

Comunidades nativas fabrican franjas cortafuegos contra incendios forestales

Debido a las constantes afectaciones que tienen las comunidades indígenas por los incendios forestales. Se están brindando capacitaciones para que las mismas comunidades fabriquen franjas cortafuegos, lo que permitirá frenar el avance de eventuales incendios.



indigena incendio nativos









