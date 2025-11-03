GRABADO el 03-11-2025

BETSSY CHÁVEZ SE ASILA EN MÉXICO Y AVANZA PAÍS EXPULSA A CÉSAR COMBINA INVITADO: CÉSAR COMBINA

CADE Ejecutivos 2025 se inaugura en el Centro de Convenciones de Lima EXPRESO.

Inauguración oficial del CADE Ejecutivos 2025.

Raúl Diez Canseco: El sector empresarial recupera esperanza en el país.

BETSSY CHÁVEZ SE ASILA EN MÉXICO Y AVANZA PAÍS EXPULSA A CÉSAR COMBINA INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Ernesto Bustamante respalda proyecto de Rospigliosi que exime a la PNP por uso de armas.

Patricia Juárez se pronuncia sobre proyecto de Rospigliosi que respalda a PNP por uso de armas.

Roberto Sánchez insiste en ampliar el Reinfo y reincorporar a 50 mil mineros informales.

Edwin Martínez critica precandidatura de Vladimir Cerrón y Pedro Pablo Kuczynski.

Ernesto Bustamante aclara uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

Juan Maguiña, de Lista C, expone propuestas clave para Colegio de Arquitectos.

SISTEMA DE JUSTICIA CAVIAR CÓMPLICE DE LOS DELINCUENTES INVITADO: FERNANDO ROSPIGLIOSI.

CAMPAÑA CAVIAR PORESTOSNO Y LAS PROPUESTAS DE 'SIPÁN' INVITADO: JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN.

¡INDIGNANTE ! Fiscal rompe documentos de POLICÍAS .

PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

LA MENTIRA DE LOS CAVIARES DE LAS "LEYES PROCRIMEN" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Mundial del Caramelo

Día Mundial del Caramelo

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del escritor Ciro Alegría

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Nacimiento del héroe nacional Francisco Bolognesi

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Inicio de la rebelión de Túpac Amaru II

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Creación de la provincia de Sullana (Piura)

Día del Soldado

Día del Soldado

