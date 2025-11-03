GRABADO el 03-11-2025

Edwin Martínez critica precandidatura de Vladimir Cerrón y Pedro Pablo Kuczynski

Roberto Sánchez insiste en ampliar el Reinfo y reincorporar a 50 mil mineros informales.

Edwin Martínez critica precandidatura de Vladimir Cerrón y Pedro Pablo Kuczynski.

Ernesto Bustamante aclara uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

Juan Maguiña, de Lista C, expone propuestas clave para Colegio de Arquitectos.

SISTEMA DE JUSTICIA CAVIAR CÓMPLICE DE LOS DELINCUENTES INVITADO: FERNANDO ROSPIGLIOSI.

CAMPAÑA CAVIAR PORESTOSNO Y LAS PROPUESTAS DE 'SIPÁN' INVITADO: JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN.

¡INDIGNANTE ! Fiscal rompe documentos de POLICÍAS .

PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

LA MENTIRA DE LOS CAVIARES DE LAS "LEYES PROCRIMEN" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.

¡PIE DE MONTE ! La nueva cafetería en Ica .

Rafael Zavala, director de Programas de Alta Gerencia de Escuela de Negocios de Univ. de Piura.

VIZCARRA INSCRIBE CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA PESE A INHABILITACIONES INVITADO: LUIS CAYA.

Xbox, consola portátil.

¡ Visitiamos Café Tostado en Barranco !.

Jorge Montoya apoya proyecto de ley que penaliza uso de pirotécnicos y bombas molotov en protestas.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

