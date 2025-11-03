Roberto Sánchez insiste en ampliar el Reinfo y reincorporar a 50 mil mineros informales
Expreso, últimas noticias del Perú y el mundo
Suscríbete a nuestro canal: https://www.youtube.com/expresotv1501
Visita nuestra web: https://www.expreso.com.pe/
Síguenos en redes sociales y canales de difusión:
Facebook: https://www.facebook.com/diario.expreso
Instagram: https://www.instagram.com/diarioexpreso/
X: https://x.com/ExpresoPeru
TikTok: https://www.tiktok.com/diarioexpreso?langes
Telegram: https://t.me/NoticiasExpresoExtra
WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029Va0l5LHD8SDxaY4I1Z1O
Desde Diario Expreso
Roberto Sánchez insiste en ampliar el Reinfo y reincorporar a 50 mil mineros informales.
Edwin Martínez critica precandidatura de Vladimir Cerrón y Pedro Pablo Kuczynski.
Ernesto Bustamante aclara uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.
Juan Maguiña, de Lista C, expone propuestas clave para Colegio de Arquitectos.
SISTEMA DE JUSTICIA CAVIAR CÓMPLICE DE LOS DELINCUENTES INVITADO: FERNANDO ROSPIGLIOSI.
CAMPAÑA CAVIAR PORESTOSNO Y LAS PROPUESTAS DE 'SIPÁN' INVITADO: JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN.
¡INDIGNANTE ! Fiscal rompe documentos de POLICÍAS .
PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.
LA MENTIRA DE LOS CAVIARES DE LAS "LEYES PROCRIMEN" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.
¡PIE DE MONTE ! La nueva cafetería en Ica .
Rafael Zavala, director de Programas de Alta Gerencia de Escuela de Negocios de Univ. de Piura.
VIZCARRA INSCRIBE CANDIDATURA A VICEPRESIDENCIA PESE A INHABILITACIONES INVITADO: LUIS CAYA.
Xbox, consola portátil.
¡ Visitiamos Café Tostado en Barranco !.
Jorge Montoya apoya proyecto de ley que penaliza uso de pirotécnicos y bombas molotov en protestas.
Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.
Diario Expreso
Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.