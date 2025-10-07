GRABADO el 07-10-2025

Raúl Diez Canseco: El sector empresarial recupera esperanza en el país.

BETSSY CHÁVEZ SE ASILA EN MÉXICO Y AVANZA PAÍS EXPULSA A CÉSAR COMBINA INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Ernesto Bustamante respalda proyecto de Rospigliosi que exime a la PNP por uso de armas.

Patricia Juárez se pronuncia sobre proyecto de Rospigliosi que respalda a PNP por uso de armas.

Roberto Sánchez insiste en ampliar el Reinfo y reincorporar a 50 mil mineros informales.

Edwin Martínez critica precandidatura de Vladimir Cerrón y Pedro Pablo Kuczynski.

Ernesto Bustamante aclara uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

Juan Maguiña, de Lista C, expone propuestas clave para Colegio de Arquitectos.

SISTEMA DE JUSTICIA CAVIAR CÓMPLICE DE LOS DELINCUENTES INVITADO: FERNANDO ROSPIGLIOSI.

CAMPAÑA CAVIAR PORESTOSNO Y LAS PROPUESTAS DE 'SIPÁN' INVITADO: JAVIER VELÁSQUEZ QUESQUÉN.

¡INDIGNANTE ! Fiscal rompe documentos de POLICÍAS .

PJ ORDENA A RUTAS DE LIMA SUSPENDER PEAJES DE VILLA Y PUNTA NEGRA INVITADO: WILBER MEDINA.

LA MENTIRA DE LOS CAVIARES DE LAS "LEYES PROCRIMEN" INVITADO: HUMBERTO ABANTO.

