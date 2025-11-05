GRABADO el 05-11-2025

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE OCTUBRE

Desde Diario Expreso

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE OCTUBRE.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE OCTUBRE.

Guerra total contra el crimen organizado Entrevista exclusiva al premier Ernesto Álvarez Miranda.

FORO VIRTUAL La importancia de investigar a candidatos antes de votar EXPRESO.

CADE Ejecutivos 2025 se inaugura en el Centro de Convenciones de Lima EXPRESO.

GOBIERNO EVALÚA ENTREGARLE SALVOCONDUCTO A BETSSY CHÁVEZ INVITADO: MIGUEL RODRÍGUEZ MACKAY.

Inauguración oficial del CADE Ejecutivos 2025.

Raúl Diez Canseco: El sector empresarial recupera esperanza en el país.

BETSSY CHÁVEZ SE ASILA EN MÉXICO Y AVANZA PAÍS EXPULSA A CÉSAR COMBINA INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Ernesto Bustamante respalda proyecto de Rospigliosi que exime a la PNP por uso de armas.

Patricia Juárez se pronuncia sobre proyecto de Rospigliosi que respalda a PNP por uso de armas.

Roberto Sánchez insiste en ampliar el Reinfo y reincorporar a 50 mil mineros informales.

Edwin Martínez critica precandidatura de Vladimir Cerrón y Pedro Pablo Kuczynski.

Ernesto Bustamante aclara uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

Juan Maguiña, de Lista C, expone propuestas clave para Colegio de Arquitectos.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Diario Expreso

Todos los videos desde Diario Expreso en Youtube.