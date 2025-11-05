GRABADO el 05-11-2025

Guerra total contra el crimen organizado Entrevista exclusiva al premier Ernesto Álvarez Miranda

El premier Ernesto Álvarez Miranda conversa en exclusiva con Expreso sobre las medidas más importantes de su gestión: la depuración en la Policía Nacional, la tolerancia cero a la corrupción y los delitos internos, la reactivación económica y la necesidad de recuperar la confianza ciudadana.

En esta entrevista, el jefe del Gabinete detalla los próximos pasos del Gobierno en materia de seguridad, inversión pública y lucha contra la informalidad.

Embajadores de CADE Universitario proponen acciones para contribuir al desarrollo del país.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE OCTUBRE.

CADE EJECUTIVOS 2025 - 05 DE OCTUBRE.

FORO VIRTUAL La importancia de investigar a candidatos antes de votar EXPRESO.

CADE Ejecutivos 2025 se inaugura en el Centro de Convenciones de Lima EXPRESO.

GOBIERNO EVALÚA ENTREGARLE SALVOCONDUCTO A BETSSY CHÁVEZ INVITADO: MIGUEL RODRÍGUEZ MACKAY.

Inauguración oficial del CADE Ejecutivos 2025.

Raúl Diez Canseco: El sector empresarial recupera esperanza en el país.

BETSSY CHÁVEZ SE ASILA EN MÉXICO Y AVANZA PAÍS EXPULSA A CÉSAR COMBINA INVITADO: CÉSAR COMBINA.

Ernesto Bustamante respalda proyecto de Rospigliosi que exime a la PNP por uso de armas.

Patricia Juárez se pronuncia sobre proyecto de Rospigliosi que respalda a PNP por uso de armas.

Roberto Sánchez insiste en ampliar el Reinfo y reincorporar a 50 mil mineros informales.

Edwin Martínez critica precandidatura de Vladimir Cerrón y Pedro Pablo Kuczynski.

Ernesto Bustamante aclara uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori.

Además hoy día 05 de Noviembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Inauguración de la Plaza Bolognesi en Lima

Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunamis

Día del Trabajador Municipal

Semana Nacional Forestal

Escenificación de la salida de Manco Cápac y Mama Ocllo en Puno

Fallecimiento del compositor Filomeno Ormeño

