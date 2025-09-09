GRABADO el 09-09-2025

JNJ RECOMIENDA SUSPENDER POR 6 MESES A DELIA ESPINOZA INVITADO: CHRISTIAN SALAS

Desde Diario Expreso

¡Vergonzoso! Delincuentes extranjeros hieren con arma blanca a policías..

Perú avanza en energías limpias Entrevista.

TERROR en NEPAL: Queman parlamento, edificios públicos y casas de políticos .

BRUCE ANUNCIA SU CANDIDATURA A ALCALDÍA DE LIMA Y APOYA TRENES DE PORKY INVITADO: CARLOS BRUCE.

José Cueto cuestiona capacidad de Delia Espinoza para dirigir el Ministerio Público .

Roberto Chiabra critica designación de Acho Mego como presidente de EsSalud.

Alex Paredes advierte llevar a presidente de EsSalud con policías al Congreso.

Ernesto Bustamante rechaza compra de sueros de emergencia por stock disponible y alto sobrecosto.

Hospital Canta Callao, la imponente construcción que no opera al 100.

GORRITI CONTROLA LA FISCALÍA Y CAVIARES QUIEREN ELIMINAR MILITARES Y POLICÍAS ANTICAVIAR TV .

ATENTADO EN TRUJILLO: Fuerte explosión destruye viviendas y alarma a vecinos .

VIZCARRA sale libre pero investigaciones en su contra siguen de pie .

DELIA ESPINOZA A UN PASO DE SER SUSPENDIDA INVITADO: LUIS MIGUEL CAYA.

Rospigliosi acusa maniobra de Fiscalía y Poder Judicial a favor de Betssy Chávez y Martín Vizcarra.

Además hoy día 11 de Setiembre en el calendario del Perú.

