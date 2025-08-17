GRABADO el 17-08-2025

Arequipa celebra su 485 aniversario con multitudinario Corso de la Amistad

La Ciudad Blanca vive una jornada de fiesta por su 485 aniversario, con el tradicional Corso de la Amistad recorriendo la avenida Independencia. Desde tempranas horas, miles de asistentes se congregaron para presenciar el desfile, que reúne a agrupaciones de danzas y música provenientes de distintas provincias, regiones del Perú e incluso de países vecinos como Argentina, Bolivia y Chile, cuyos representantes han ofrecido un saludo especial a Arequipa.

Delegaciones, música y tradición en las calles

El ambiente festivo se extiende a lo largo de todo el recorrido, con comparsas y delegaciones que lucen trajes típicos y coreografías propias de sus lugares de origen. Entre los participantes, destacan grupos de balseros que, al ritmo de la música, interactúan con el público para sumar energía a la celebración. La organización prevé que las actividades se prolonguen hasta alrededor de las 8:00 o 9:00 de la noche, en medio de un marco de seguridad y entusiasmo popular.

Los asistentes, muchos de ellos apostados desde la madrugada para asegurar un buen lugar, expresaron su satisfacción por volver a vivir el corso en toda su magnitud. Algunos resaltaron la presencia de delegaciones internacionales como uno de los puntos más atractivos, mientras que otros valoraron la tranquilidad y el orden del evento.

El 15 de agosto es feriado en Arequipa, y esta fecha refuerza el orgullo de los arequipeños por su tierra. Calles abarrotadas, aplausos y voces de ¡Que viva Arequipa! acompañan el paso de cada agrupación, reafirmando que esta celebración es un momento clave de identidad y unión para la región.

Desde 24 Horas

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

Ciudadanos colombianos y brasileños disfrutan de platos peruanos en Santa Rosa de Loreto.

Inician desvíos en la avenida Faucett por obras de la Línea 4 del Metro de Lima.

Vivienda atacada por explosivos en Trujillo está a punto de colapsar.

Así se celebra el Día del Niño en el Circuito Mágico del Agua.

Detonan explosivo en cúster de la empresa Huandoy en Lima Norte en horas de la madrugada.

Superhéroes visitan a pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja.

Celebran 469 aniversario de Cañete con corso y danzas afroperuanas.

Arequipa celebra su 485 aniversario con multitudinario Corso de la Amistad.

Momento histórico: Mitra papal de León XIV llega a la diócesis de Chiclayo.

López Aliaga supera a Keiko y sube al primer lugar, según encuesta de Ipsos.

Atacan a balazos a joven ingeniera civil en Comas: Se trataría de un caso de extorsión.

Chalecos antibalas vencidos y en mal estado son hallados en comisaría de Apolo.

Hombre capturado con cinco identidades falsas se movilizaba en un auto diplomático.

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EEUU: familia señala a esposo como sospechoso del crimen.

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

24 Horas

video

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025

video

Ciudadanos colombianos y brasileños disfrutan de platos peruanos en Santa Rosa de Loreto

video

Inician desvíos en la avenida Faucett por obras de la Línea 4 del Metro de Lima

video

Vivienda atacada por explosivos en Trujillo está a punto de colapsar

video

Así se celebra el Día del Niño en el Circuito Mágico del Agua

video

Detonan explosivo en cúster de la empresa Huandoy en Lima Norte en horas de la madrugada

video

Superhéroes visitan a pacientes del Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja

video

Celebran 469 aniversario de Cañete con corso y danzas afroperuanas

video

Arequipa celebra su 485 aniversario con multitudinario Corso de la Amistad

video

Momento histórico: Mitra papal de León XIV llega a la diócesis de Chiclayo

video

López Aliaga supera a Keiko y sube al primer lugar, según encuesta de Ipsos

video

Atacan a balazos a joven ingeniera civil en Comas: Se trataría de un caso de extorsión

video

Chalecos antibalas vencidos y en mal estado son hallados en comisaría de Apolo

video

Hombre capturado con cinco identidades falsas se movilizaba en un auto diplomático

video

Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EEUU: familia señala a esposo como sospechoso del crimen

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 18 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.56
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo