Arequipa celebra su 485 aniversario con multitudinario Corso de la Amistad

La Ciudad Blanca vive una jornada de fiesta por su 485 aniversario, con el tradicional Corso de la Amistad recorriendo la avenida Independencia. Desde tempranas horas, miles de asistentes se congregaron para presenciar el desfile, que reúne a agrupaciones de danzas y música provenientes de distintas provincias, regiones del Perú e incluso de países vecinos como Argentina, Bolivia y Chile, cuyos representantes han ofrecido un saludo especial a Arequipa.



Delegaciones, música y tradición en las calles



El ambiente festivo se extiende a lo largo de todo el recorrido, con comparsas y delegaciones que lucen trajes típicos y coreografías propias de sus lugares de origen. Entre los participantes, destacan grupos de balseros que, al ritmo de la música, interactúan con el público para sumar energía a la celebración. La organización prevé que las actividades se prolonguen hasta alrededor de las 8:00 o 9:00 de la noche, en medio de un marco de seguridad y entusiasmo popular.



Los asistentes, muchos de ellos apostados desde la madrugada para asegurar un buen lugar, expresaron su satisfacción por volver a vivir el corso en toda su magnitud. Algunos resaltaron la presencia de delegaciones internacionales como uno de los puntos más atractivos, mientras que otros valoraron la tranquilidad y el orden del evento.



El 15 de agosto es feriado en Arequipa, y esta fecha refuerza el orgullo de los arequipeños por su tierra. Calles abarrotadas, aplausos y voces de ¡Que viva Arequipa! acompañan el paso de cada agrupación, reafirmando que esta celebración es un momento clave de identidad y unión para la región.

