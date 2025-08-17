GRABADO el 17-08-2025

Momento histórico: Mitra papal de León XIV llega a la diócesis de Chiclayo

En el distrito de La Victoria, en Chiclayo, la parroquia San José Obrero vivió un momento histórico. Un regalo especial del Papa León XIV llegó directamente desde el Vaticano, nada menos que una mitra papal, símbolo sagrado del sumo pontífice.



Este domingo, durante una misa especial presidida por el sacerdote Edgar Rimaycuna, la parroquia San José Obrero dio inicio oficial a la exhibición de la mitra papal, un símbolo de gran valor espiritual que ahora forma parte del patrimonio de esta comunidad.



Confeccionada con finos materiales, bordada con hilos dorados y adornada con delicada pedrería, representa la autoridad y dignidad del Papa en la Iglesia Católica.



DESDE EL VATICANO PARA CHICLAYO



De igual forma el secretario del Papa anunció además que el Papa León XIV también envió una ayuda económica destinada a la construcción de la capilla Óscar Romero, también en el distrito de La Victoria. Esta contribución busca fortalecer la infraestructura religiosa de la zona y brindar un mejor espacio de encuentro espiritual para los fieles.



Cabe señalar que, la mitra del Papa estará al alcance de todos los fieles chiclayanos, ya que será exhibida de manera permanente durante las celebraciones litúrgicas en la parroquia San José Obrero, permitiendo así que la comunidad viva de cerca un símbolo de fe y conexión con el Vaticano.









