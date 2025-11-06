GRABADO el 06-11-2025

Más de 18 mil fans afectadas tras cancelación de concierto de K-pop

Más de 18 mil jovencitas fanáticas del K-pop se han visto afectadas tras la cancelación del "Festival Internacional Overpass", un evento que prometía reunir a varios de los mejores artistas del género en el estadio de San Marcos.



Cientos de fans alzaron su voz el día de hoy en el distrito de Jesús María, exigiendo a The Hub, empresa organizadora del evento, la devolución del dinero de las entradas, que en algunos casos llegó a costar hasta 1500 soles.



"Ya se han cumplido los 15 días de plazo que nos han dado para que nos hagan la devolución y hasta ahora no nos dan una respuesta. Nosotros nos hemos tratado de comunicar con ellos como fan club y no nos dicen nada, simplemente nos pasean (...)", dijo una fan.



¿POR QUÉ SE CANCELÓ EL EVENTO?



Cabe precisar que mediante un comunicado, la empresa The Hub Events anunció la cancelación del concierto alegando "causas ajenas" y "motivos de fuerza mayor" vinculados a la imposibilidad de algunos artistas de presentarse al evento.





