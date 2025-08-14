GRABADO el 14-08-2025

PNP realiza honores a suboficial asesinado por delincuentes en Los Olivos

La Policía Nacional del Perú (PNP) rindió honores en la comisaría Laura Caller al suboficial de segunda Juan Carlos Díaz Chapoñán, quien falleció la madrugada de este jueves durante un enfrentamiento con delincuentes en Los Olivos.



Alrededor de las 2 de la tarde, el cuerpo del agente llegó desde la Morgue Central de Lima hasta la dependencia policial, acompañado por sus compañeros de trabajo, autoridades de la PNP y representantes de otras unidades.



En la ceremonia estuvieron presentes su madre, así como su viuda, familiares y amigos, quienes se quebraron por la situación. También participaron el jefe de la Región Policial Lima y el teniente general de la PNP.



En el frontis de la comisaría se realizó una ceremonia religiosa de cuerpo presente. Luego, el féretro fue ingresado a las instalaciones para una despedida en el lugar donde el suboficial desempeñaba sus funciones.



VELATORIO Y HOMENAJE EN SJL



Finalmente, el cuerpo será trasladado a su vivienda en San Juan de Lurigancho (SJL), donde sus restos serán velados y recibirá un homenaje póstumo por parte de la Policía Nacional.





