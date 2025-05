GRABADO el 27-05-2025

Gustavo Adrianzén sería representante del Perú ante la ONU en Nueva York

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte habría encontrado un nuevo cargo para el ex presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, quien renunció antes de ser censurado por el Congreso de la República.



Según trascendió, Adrianzén sería designado como representante permanente del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Nueva York. No sería la primera vez que ocupa un cargo de este tipo durante la actual gestión.



ADRIANZÉN ESTUVO FRENTE A LA OEA EN 2023



En 2023, Adrianzén fue nombrado representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero dejó ese cargo tras ser designado como primer ministro.



Cabe señalar que no es la primera ocasión en que la presidenta Boluarte ubica a exministros o funcionarios cercanos en cargos diplomáticos u otras instituciones tras dejar el Ejecutivo.





Ingresa a http://ptv.pe/443918 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Medio Día de Panamericana Televisión el 27/05/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

Terapias innovadoras para vivir mejor en la tercera edad.

Cañete: Llegan por tradicional trueque de productos.

24 HORAS MEDIODÍA EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO MARTES 27 DE MAYO DEL 2025.

Congreso peruano aprueba ley que compromete a medios en la lucha contra la violencia.

Gustavo Adrianzén sería representante del Perú ante la ONU en Nueva York.

"Cero corrupción y seguridad total": Así describió Rafael López Aliaga a la ciudad de Lima.

Cmdte. gral. de la FAP sobre Ashley Vargas: "Estamos en una ardua tarea de búsqueda las 24 horas".

Bomberos de Pisco se suman a la búsqueda de la piloto Ashley Vargas.

Piuranos atemorizados tras ataque a mototaxista: extorsionadores se grabaron baleándolo.

Capturan a seis presuntos implicados en matanza de Atico en 2022.

VMT: Capturan a sujeto que asesinó a hombre.

Fiscalía investiga a ocho policías por desaparición de más de US 226 mil en Cusco.

Adiós al efectivo: Corredor Morado apuesta por el pago digital.

Elmer Schialer sobre aumento de sueldo presidencial: Proceso terminará después del 2026.

Familia de piloto Ashley Vargas tilda de "indolente" a la FAP: "6 días y no tenemos respuestas".

Además hoy día 28 de Mayo en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.