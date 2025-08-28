GRABADO el 28-08-2025

Fonavi: Pago del reintegro al cuarto grupo

ENVIVO: Fonavi comienza el pago al cuarto grupo de reintegro, desde este 28 de agosto. Nos orienta y resuelve las dudas, Eduardo Gaytán, Jefe de la Sub Unidad de Orientación y Registro de Apoyo al Fonavista Fonavi FonaviCuartoGrupo

-Corresponsales

-Homenaje a la Ciudad Heroica de Tacna: Se conmemoran 96 años de su reincorporación al Perú.



Desde Agencia de Noticias Andina

