GRABADO el 29-08-2025

Normas Legales: transfieren más de S/ 38 millones al JNE para Elecciones 2026

Estas son las NormasLegales más relevantes publicadas hoy en el ElPeruano:



Transferencia al JNE. Decreto Supremo N 182-2025-EF.



Transferencia a Reniec. Decreto Supremo N 183-2025-EF.



Regalías mineras. Resolución Ministerial N 401-2025-EF/50



Para obtener más información sobre las Normas Legales visita:

https://acortar.link/Big6OX













Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

Cirugía a corazón abierto a un niño, por primera vez en la Amazonía.

Cirugía a corazón abierto a un niño, por primera vez en la Amazonía.

Situación en Venezuela, tras creciente tensión con Estados Unidos.

Las 5 del día: Reniec aprueba masificación del DNI electrónico.

Día de la enfermera: perfil profesional y rol en estos tiempos.

Escuelas Bicentenario : Se inicia segundo paquete de construcción.

Normas Legales: transfieren más de S/ 38 millones al JNE para Elecciones 2026.

Fonavi: Pago del reintegro al cuarto grupo.

Servicio de agua y saneamiento : proyecto para regularizar costos de tarifas y subsidios.

Entrevista a la nueva ministra del MIDIS Fanny Montellanos.

Vichama revela nuevos mensajes sobre los efectos del cambio climático.

¡Con orgullo! Así celebró Tacna sus 96 años de reincorporación al Perú.

Fonavi: ya puedes cobrar si estás en el cuarto grupo de reintegro..

Andina en Regiones: restaurarán Santuario Nuestra Señora de Guadalupe.

Entrevista a la ministra de la Mujer, Ana Peña Cardoza.

Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.