Cirugía a corazón abierto a un niño, por primera vez en la Amazonía

EnVivo: Tres menores de edad se vienen recuperando, tras la exitosa cirugía cardiovascular abierta al tórax , realizada en el hospital regional de Loreto. Nuestro corresponsal Elvis Noronha conversa con integrantes del equipo multidisciplinario de cardiología y cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, del Minsa que participaron en esta proeza médica, en el Hospital Regional de Loreto.



