GRABADO el 29-08-2025

Cirugía a corazón abierto a un niño, por primera vez en la Amazonía

EnVivo: Tres menores de edad se vienen recuperando, tras la exitosa cirugía cardiovascular abierta al tórax , realizada en el hospital regional de Loreto. Nuestro corresponsal Elvis Noronha conversa con integrantes del equipo multidisciplinario de cardiología y cirugía cardiovascular del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, del Minsa que participaron en esta proeza médica, en el Hospital Regional de Loreto.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día de la Enfermera Peruana

Día de la Enfermera Peruana

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

Semana Turística de la provincia de Bellavista en la región San Martín

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Escenificación de la captura y muerte de Atahualpa y Fiesta Patronal de Carhuamayo (Junín)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Semana jubilar y turística de la provincia de Oxapampa (Pasco)

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

Fiesta de Santa Rosa de Lima en el Perú

