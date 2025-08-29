GRABADO el 29-08-2025

Las 5 del día: Reniec aprueba masificación del DNI electrónico

Las 5 noticias más importantes del día. Información verificada, directa desde la Agencia Andina, para que estés al tanto de lo que realmente importa en el país y el mundo.



Estas son las noticias de hoy:



Consejo de Ministros aprobó proyecto de la Ley de Presupuesto para el año 2026



Reniec anuncia campaña de masificación del DNI electrónico



Cancillería inició trámite para repatriar cuerpo de Sheyla Gutiérrez



Serenata y misas por Santa Rosa de Lima en el inicio de celebraciones en su santuario



Perú apunta a convertirse en el primer productor mundial de maracuyá









