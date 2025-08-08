GRABADO el 08-08-2025

Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu

Cusco: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.

La Libertad: captan a zorro andino en Parque Nacional de Calipuy.

Iquitos: más de 80 cuadras de pista serán reasfaltadas.

Arequipa: 35º concurso internacional de tunas genera expectativa en población.




Andina en Regiones: forman comité de gestión turística en ruta a Machu Picchu.

CEAR: ¿cómo ayuda el centro de arbitraje en la eficaz resolución de conflictos?.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

Jóvenes peruanos y su encuentro con el papa León XIV.

Lima asume gestión técnica de ciclovías con reciente ordenanza municipal.

Frontera: Escolares brasileños y colombianos estudian en colegio peruano.

Las 5 del día: descubren 248 nuevos geoglifos con IA en Nasca.

Perú-Colombia e Isla Chinería en Santa Rosa.

Los peruanos son los mayores consumidores de pescado del continente.

Panorama noticioso regional.

Larvas de mosca ayudan la producción alimentaria en la selva.

Peruanos en la Amazonía consumen más de 35 kg de pescado al año.

Perú - Colombia: ¿a quién le pertenece la zona en disputa de la Isla Chinería?.

Perú asegura pase a cuartos de final en los Panamericanos de Vóley.

Andina en Regiones: largas colas para comprar boletos a Machu Picchu tras nuevo protocolo.

Además hoy día 08 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Interamericano de la Calidad del Aire

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Día Mundial del Orgasmo Femenino

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Nacimiento de la historiadora María Rostworowski

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Fiesta Patronal de Santa Clara (Iquitos)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

