GRABADO el 14-08-2025

RUSIA REVELA agenda de la REUNIÓN PUTIN-TRUMP: el foco será RESOLVER la CRISIS EN UCRANIA LR

Este 15 de agosto, Donald Trump y Vladímir Putin protagonizarán en Alaska la primera cumbre Rusia-EE.UU. en territorio estadounidense desde 1988, un encuentro que podría marcar un giro histórico en la guerra de Ucrania. Todo comenzará con un cara a cara privado y seguirá con un desayuno de trabajo junto a las delegaciones más influyentes de ambos países.



Según el Kremlin, el tema central será un posible alto el fuego en Ucrania, ajustes territoriales y nuevas vías de cooperación económica. La reunión culminará con una rueda de prensa conjunta, mientras Europa observa con cautela, temiendo que Putin aproveche la ausencia de Volodymyr Zelensky para consolidar su ventaja geopolítica.



guerraucrania donaldtrump vladimirputin zelinsky ucrania estadosunidos rusia reuniontrumpputin



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública

reunion trump putin

donald trump y putin se reunen

reunion en alaska

putin va a estados unidos

trump se reune con putin

rusia y estados unidos

Los 10 países sin voto en las elecciones presidenciales de Bolivia 2025 LR.

¡AL MUNDO ENTERO! Así reaccionó la prensa internacional ante prisión contra Vizcarra HLR.

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 15/08/2025.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 15/08/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 15/08/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 15/08/25 La República - LR.

DINA SE BURLA DE LOS DERECHOS HUMANOS: LO MEJOR DE SIN GUION, ARDE TROYA Y DHAD EN MODO REACCIÓN.

Alerta por pasta dental colgate: países prohíben su venta LR.

RUSIA REVELA agenda de la REUNIÓN PUTIN-TRUMP: el foco será RESOLVER la CRISIS EN UCRANIA LR.

MARTÍN VIZCARRA a BARBADILLO ¿Es justa la MEDIDA CAUTELAR? Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.

U vs. PALMEIRAS HOY POR LA LIBERTADORES 2025: así llegan los cremas por la hazaña LR.

¡ALERTA! Topógrafos colombianos que midieron zona de Santa Rosa seguirán detenidos HLR.

Claudia Sheinbaum en la Mañanera de HOY, 14 de agosto de 2025 EnDirectoLR.

PJ realiza audiencia de detención contra colombianos que midieron zona en Santa Rosa HLR.

POLÉMICA por ley de AMNISTÍA de DINA BOLUARTE HNewsLR.

Además hoy día 15 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.