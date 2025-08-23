GRABADO el 23-08-2025

Miraflores: vecinos rechazan instalación de módulo de serenazgo en parque Leoncio Prado

Un grupo de vecinos del parque Leoncio Prado, en Miraflores, protestó contra la colocación de un módulo de serenazgo en medio del área verde, medida impulsada por la actual gestión municipal. Los residentes argumentan que esta decisión vulnera la ordenanza metropolitana 1852 de 2014, que solo permite construir infraestructura de uso recreativo en espacios destinados a áreas verdes.



Los manifestantes consideran que el crecimiento urbanístico del distrito debería priorizar la protección y el fortalecimiento de las áreas verdes, pero aseguran que ocurre lo contrario. Nunca se nos consultó sobre este módulo, no hubo reuniones ni coordinación alguna, reclamaron, además de rechazar la versión del alcalde de que se trate de un tema politizado.



Por su parte, el alcalde de Miraflores, Carlos Canales, defendió la medida al señalar que la seguridad ciudadana es prioritaria y que la caseta representa apenas el 0.06 del parque. Afirmó que el módulo contará con techos y paredes verdes para integrarse al entorno y aseguró que la iniciativa responde a pedidos de los propios vecinos, recogidos a través de canales de comunicación vecinal.



VECINOS SE PRONUNCIAN



Sin embargo, los residentes niegan haber solicitado la instalación y piden que sus opiniones sean consideradas en futuras decisiones municipales. No somos políticos, somos vecinos preocupados por nuestras áreas verdes, manifestaron, exigiendo mayor transparencia y participación en la toma de decisiones que afectan al barrio.





Ingresa a http://ptv.pe/451630 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 23/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.

Avenida Grau: poste de luz cae sobre auto y hiere a adulto mayor.

Miraflores: vecinos rechazan instalación de módulo de serenazgo en parque Leoncio Prado.

MTC evalúa acortar plazos del tren LimaChosica.

Cajamarca: capturan a presuntos integrantes de Los Hijos de Dios.

Cayeron Los Norteños: banda de extorsionadores sembraba terror en Puente Piedra.

Capturan a falsos sedapaleros que robaban en viviendas de San Juan de Lurigancho.

SJL: desmantelan vehículo en estacionamiento de conocida cadena de tiendas.

Rímac: colegio atacado por extorsionadores pasa a la virtualidad.

Palacio de Gobierno: Juan José Santiváñez juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Martín Vizcarra: expresidente ya se encuentra recluido en penal Ancón II.

SJL: extorsiones obligan a comerciantes del Mercado Las Camelias a cerrar sus puestos.

Anticiclón del Pacífico Sur genera descenso de temperaturas, vientos y oleajes en la costa peruana.

Ica enfrenta por segundo día consecutivo fuertes vientos y tormentas de arena.

Vraem: pobladores se enfrentan a militares para evitar intervención.

Además hoy día 24 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.