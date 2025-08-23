GRABADO el 23-08-2025

SJL: extorsiones obligan a comerciantes del Mercado Las Camelias a cerrar sus puestos

Una nueva amenaza criminal sacude a San Juan de Lurigancho. Integrantes de la organización delictiva La Nueva Generación dejaron una carta extorsiva en el mercado Las Camelias, ubicado en la urbanización Canto Rey, con el mensaje intimidante plata o plomo. El escrito advierte que, si los comerciantes no cumplen con las exigencias económicas, un dirigente será asesinado, tal como ya habría ocurrido en otros centros de abastos de Lima.



El miedo se refleja en el día a día: varios puestos permanecen cerrados y en diferentes locales se observan letreros de se alquila, muestra del impacto de las amenazas. Comerciantes y vecinos, temerosos de denunciar formalmente ante la Policía, señalan que abrir un negocio se ha convertido en un riesgo constante, pues la extorsión afecta desde grandes locales hasta pequeños puestos que apenas generan lo suficiente para sobrevivir.



Testimonios recogidos en la zona revelan que las exigencias de dinero son cada vez más frecuentes y que otros mercados cercanos también estarían siendo blanco de los extorsionadores. Cada vez hay más casos, ya no se puede trabajar tranquilo, relató un comerciante, mientras que otro denunció que en las inmediaciones incluso llegan a cobrar cuotas de hasta 10 soles diarios a pequeños negocios.



Los vecinos y vendedores coinciden en que la falta de presencia policial agrava la situación. Denuncian que no hay patrullaje en los alrededores y que ni serenazgo ni efectivos del orden acuden a prevenir ataques o intimidaciones. Ante ello, exigen mayor seguridad y acciones concretas de las autoridades para frenar la ola de extorsiones que mantiene en zozobra a uno de los distritos más poblados del país.



MERCADO LAS CAMELIAS



El mercado Las Camelias no es un caso aislado. De acuerdo con testimonios de comerciantes y vecinos, varios centros de abastos de San Juan de Lurigancho enfrentan la misma problemática, convirtiéndose en blancos recurrentes de organizaciones criminales que han encontrado en la extorsión un lucrativo negocio, golpeando la economía y la tranquilidad de miles de familias.





Ingresa a http://ptv.pe/451624 para más información



Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 23/08/2025



Más información del Perú y el mundo en panamericana.pe

Desde 24 Horas

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.

Avenida Grau: poste de luz cae sobre auto y hiere a adulto mayor.

Miraflores: vecinos rechazan instalación de módulo de serenazgo en parque Leoncio Prado.

MTC evalúa acortar plazos del tren LimaChosica.

Cajamarca: capturan a presuntos integrantes de Los Hijos de Dios.

Cayeron Los Norteños: banda de extorsionadores sembraba terror en Puente Piedra.

Capturan a falsos sedapaleros que robaban en viviendas de San Juan de Lurigancho.

SJL: desmantelan vehículo en estacionamiento de conocida cadena de tiendas.

Rímac: colegio atacado por extorsionadores pasa a la virtualidad.

Palacio de Gobierno: Juan José Santiváñez juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Martín Vizcarra: expresidente ya se encuentra recluido en penal Ancón II.

SJL: extorsiones obligan a comerciantes del Mercado Las Camelias a cerrar sus puestos.

Anticiclón del Pacífico Sur genera descenso de temperaturas, vientos y oleajes en la costa peruana.

Ica enfrenta por segundo día consecutivo fuertes vientos y tormentas de arena.

Vraem: pobladores se enfrentan a militares para evitar intervención.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.