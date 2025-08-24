GRABADO el 24-08-2025

Avenida Grau: poste de luz cae sobre auto y hiere a adulto mayor.

Miraflores: vecinos rechazan instalación de módulo de serenazgo en parque Leoncio Prado.

MTC evalúa acortar plazos del tren LimaChosica.

Cajamarca: capturan a presuntos integrantes de Los Hijos de Dios.

Cayeron Los Norteños: banda de extorsionadores sembraba terror en Puente Piedra.

Capturan a falsos sedapaleros que robaban en viviendas de San Juan de Lurigancho.

SJL: desmantelan vehículo en estacionamiento de conocida cadena de tiendas.

Rímac: colegio atacado por extorsionadores pasa a la virtualidad.

Palacio de Gobierno: Juan José Santiváñez juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Martín Vizcarra: expresidente ya se encuentra recluido en penal Ancón II.

SJL: extorsiones obligan a comerciantes del Mercado Las Camelias a cerrar sus puestos.

Anticiclón del Pacífico Sur genera descenso de temperaturas, vientos y oleajes en la costa peruana.

Ica enfrenta por segundo día consecutivo fuertes vientos y tormentas de arena.

Vraem: pobladores se enfrentan a militares para evitar intervención.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

