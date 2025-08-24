GRABADO el 24-08-2025

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025

24 HORAS SÁBADO EN VIVO - PROGRAMA COMPLETO: SÁBADO 23 DE AGOSTO DEL 2025.

Avenida Grau: poste de luz cae sobre auto y hiere a adulto mayor.

Miraflores: vecinos rechazan instalación de módulo de serenazgo en parque Leoncio Prado.

MTC evalúa acortar plazos del tren LimaChosica.

Cajamarca: capturan a presuntos integrantes de Los Hijos de Dios.

Cayeron Los Norteños: banda de extorsionadores sembraba terror en Puente Piedra.

Capturan a falsos sedapaleros que robaban en viviendas de San Juan de Lurigancho.

SJL: desmantelan vehículo en estacionamiento de conocida cadena de tiendas.

Rímac: colegio atacado por extorsionadores pasa a la virtualidad.

Palacio de Gobierno: Juan José Santiváñez juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Martín Vizcarra: expresidente ya se encuentra recluido en penal Ancón II.

SJL: extorsiones obligan a comerciantes del Mercado Las Camelias a cerrar sus puestos.

Anticiclón del Pacífico Sur genera descenso de temperaturas, vientos y oleajes en la costa peruana.

Ica enfrenta por segundo día consecutivo fuertes vientos y tormentas de arena.

Vraem: pobladores se enfrentan a militares para evitar intervención.

Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Nacimiento de Luis Abanto Morales

Golpe de Estado de 1930

Golpe de Estado de 1930

FERITAC en la región Tacna

FERITAC en la región Tacna

Batalla de Zepita

Batalla de Zepita

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Festividad de la Cruz de Chalpón de Olmos (Lambayeque)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

