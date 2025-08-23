GRABADO el 23-08-2025

Rímac: colegio atacado por extorsionadores pasa a la virtualidad

La violencia volvió a golpear a las instituciones educativas. La tarde del viernes, el colegio privado University School, ubicado en el distrito del Rímac, fue atacado a balazos por desconocidos cuando los alumnos aún permanecían en clases. El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 p. m., provocando escenas de pánico entre los menores y la desesperación de los padres de familia que se encontraban esperando a sus hijos en los exteriores.



De acuerdo con los testimonios, se escucharon al menos ocho disparos en plena jornada escolar. Algunos estudiantes de primaria ya se encontraban saliendo de sus aulas, mientras que en secundaria las clases continuaban. Los niños corrieron desesperados, el profesor les dijo que salieran del salón. Felizmente no lo hicieron por donde estaban disparando, relató un padre de familia, quien denunció que sus hijos y compañeros quedaron con miedo y en estado de shock tras el atentado.



La dirección del colegio aseguró que no había recibido amenazas de extorsión previas, aunque reconoció que en los últimos días se observó presencia policial en los alrededores. Como medida preventiva, la institución decidió suspender las clases presenciales y continuar de manera virtual, mientras duren las investigaciones de la Policía Nacional del Perú. El plantel alberga a unos 500 estudiantes, quienes ahora ven interrumpida su educación por la inseguridad.



OLA DE VIOLENCIA



Horas después del atentado, la violencia volvió a repetirse en la misma zona. Sujetos armados dispararon contra una empresa de transportes ubicada a pocos metros del colegio, dejando una nota extorsiva. El ataque se produjo cerca de las 8 de la noche y ocurrió incluso a escasos metros de una unidad de Panamericana Televisión que se encontraba en el lugar. La Policía inició operativos y persecuciones en la zona para dar con los responsables.





Emitido en el programa 24 Horas Edición Sabatina de Panamericana Televisión el 23/08/2025



Además hoy día 25 de Agosto en el calendario del Perú.

