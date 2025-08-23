GRABADO el 23-08-2025

Palacio de Gobierno: Juan José Santiváñez juró como ministro de Justicia y Derechos Humanos

Este mediodía, la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra tomó juramento a tres nuevos ministros de Estado, en Palacio de Gobierno.



El censurado exministro del Interior, Juan José Santiváñez, regresó al Gabinete Ministerial y juramentó esta vez como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara Medrano.



Luego la mandataria tomó juramento, Ana Peña Cardoza como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en reemplazo de Fanny Montellanos.



MONTELLANOS AL MIDIS



Precisamente, Montellanos Carbajal pasó a otra cartera, juramentó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, en reemplazo de Leslie Urteaga Peña.





