GRABADO el 03-10-2025

30 del nuevo retiro de AFP puede ser embargado por deudas alimentarias

El nuevo retiro de fondos de la AFP es intangible, no puede ser embargado, retenido o descontado. Pero, ojo hay una excepción. Y es cuando se incumple deudas de alimentos en perjuicio de un hijo.





30 del nuevo retiro de AFP puede ser embargado por deudas alimentarias

