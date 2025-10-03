30 del nuevo retiro de AFP puede ser embargado por deudas alimentarias
El nuevo retiro de fondos de la AFP es intangible, no puede ser embargado, retenido o descontado. Pero, ojo hay una excepción. Y es cuando se incumple deudas de alimentos en perjuicio de un hijo.
30 del nuevo retiro de AFP puede ser embargado por deudas alimentarias.
