GRABADO el 11-08-2025

"Con el PERÚ no se meta": ministro de Salud a PETRO por isla CHINERÍA EnVivoLR

Desde Chorrillos, César Vásquez, ministro de Salud, se pronunció sobre la aparición de bandera de Colombia en territorio peruano y envió contundente mensaje a presidente Gustavo Petro: "Con el Perú no se meta". De igual forma, se refirió al viaje del exmandatario Martín Vizcarra a Isla Chinería: "Está en campaña por eso hace estas cosas".

Suscríbete SIN COSTO a La República Noticias y entérate de las noticias del Perú EN VIVO: https://www.youtube.com/playlist?listPLOeiHuEWSMewJx1yKGFgdnFPeYgUcQrN

¿Tienes una denuncia o quieres reportar un hecho? Escríbenos al WhatsApp de La República https://wa.me/51941000000.

Noticias Perú, Perú hoy, Noticias en vivo, Último minuto, Lo último, Urgente, Noticias peruanas en vivo, streaming Perú, La República, El Popular, Líbero, Noticieros en Perú

Loreto
Isla Chinería
Santa Rosa de Loreto
Combia
Leticia
Ministro de Salud
César Vásquez
Gustavo Petro
Dina Boluarte
Amazonas

Desde La República - LR+

PERIODISTAS de Al Jazeera MUREN en ATQUE en GAZA NewsLR.

INDIA y CHINA ¿Adiós al PETRÓLEO RUSO? CONSECUENCIAS globales NewsLR.

TRUMP envía 800 soldados a WASHINGTON para IMPONER ORDEN LR.

Boluarte intentó que Reniec le pague S/200.000 por demanda, pero PJ rechaza su pedido HLR.

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 12/08/2025.

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 12/08/25 La República - LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 12/08/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 12/08/25 La República - LR.

DINA BOLUARTE SIGUE DE GIRA Y MARTÍN VIZCARRA EXCLUÍDO DE ENCUESTAS EN MODO REACCIÓN.

RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 11 de agosto LR.

CENSISTA DESAPARECIDA EN MOLLEPATA: ¿Qué sucedió con Aydaluz? EnVivoLR.

Trump afirma que homicidios en Washington superan a los de Lima LR.

"Con el PERÚ no se meta": ministro de Salud a PETRO por isla CHINERÍA EnVivoLR.

PRENSA COLOMBIANA respalda a Perú y GUSTAVO PETRO arremete contra ellos HLR.

PEDRO CASTILLO enfrenta nueva audiencia judicial por acusación de golpe de Estado HLR.

Además hoy día 12 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

PERIODISTAS de Al Jazeera MUREN en ATQUE en GAZA NewsLR

video

INDIA y CHINA ¿Adiós al PETRÓLEO RUSO? CONSECUENCIAS globales NewsLR

video

TRUMP envía 800 soldados a WASHINGTON para IMPONER ORDEN LR

video

Boluarte intentó que Reniec le pague S/200.000 por demanda, pero PJ rechaza su pedido HLR

video

EN MODO REACCIÓN PROGRAMA del 12/08/2025

video

DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 12/08/25 La República - LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 12/08/25 La República - LR

video

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 12/08/25 La República - LR

video

DINA BOLUARTE SIGUE DE GIRA Y MARTÍN VIZCARRA EXCLUÍDO DE ENCUESTAS EN MODO REACCIÓN

video

RESUMEN de la MAÑANERA DEL PUEBLO del 11 de agosto LR

video

CENSISTA DESAPARECIDA EN MOLLEPATA: ¿Qué sucedió con Aydaluz? EnVivoLR

video

Trump afirma que homicidios en Washington superan a los de Lima LR

video

"Con el PERÚ no se meta": ministro de Salud a PETRO por isla CHINERÍA EnVivoLR

video

PRENSA COLOMBIANA respalda a Perú y GUSTAVO PETRO arremete contra ellos HLR

video

PEDRO CASTILLO enfrenta nueva audiencia judicial por acusación de golpe de Estado HLR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festividad de Santa Clarita en Papagayos - Zorritos (Tumbes)

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Día del Bodeguero

Día del Bodeguero

Día Internacional de la Juventud

Día Internacional de la Juventud

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es martes, 12 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

15º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo