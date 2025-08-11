"Con el PERÚ no se meta": ministro de Salud a PETRO por isla CHINERÍA EnVivoLR
Desde Chorrillos, César Vásquez, ministro de Salud, se pronunció sobre la aparición de bandera de Colombia en territorio peruano y envió contundente mensaje a presidente Gustavo Petro: "Con el Perú no se meta". De igual forma, se refirió al viaje del exmandatario Martín Vizcarra a Isla Chinería: "Está en campaña por eso hace estas cosas".
Loreto
Isla Chinería
Santa Rosa de Loreto
Combia
Leticia
Ministro de Salud
César Vásquez
Gustavo Petro
Dina Boluarte
Amazonas
