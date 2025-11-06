GRABADO el 06-11-2025

Rafael Belaúnde Llosa: El CADE estuvo mal enfocado, el Perú ya vivió su ajuste fiscal.

Solo López Aliaga y López-Chau asistieron al CADE 2025 y centraron el debate en la inseguridad.

Remigio Hernani sobre José Jerí: "Es muy temprano para pedirle resultados".

José Jerí acumula varios compromisos incumplidos en menos de un mes de gestión.

Crisis en EsSalud: hay una lista de espera de 40 mil personas por cita.

Cae banda en el Cercado de Lima: criminales robaban bajo la modalidad del falso aplicativo.

Bypass de 28 de Julio: oscuridad, huecos y abandono ponen en riesgo a conductores.

Luis Magallanes: acusan a suboficial de realizar más disparos mientras huía tras balear a Truko.

Alias Negro Marín habría brindado vehículos a funcionarios del municipio de Carabayllo.

Cae alias Loco Frank en Ate: Presunto brazo armado de una banda de extorsionadores.

México rechaza decisión del Congreso peruano contra Claudia Sheinbaum.

Salvoconducto para Betssy Chávez podría activarse esta medianoche (1/3).

Salvoconducto para Betssy Chávez podría activarse esta medianoche (2/3).

Además hoy día 07 de Noviembre en el calendario del Perú.

