GRABADO el 07-11-2025

Óscar Schiappa tras decisión del gobierno sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Me parece acertada"

El secretario ejecutivo de la Sociedad de Derecho Internacional, Óscar Schiappa, se pronunció luego que el Gobierno anunció que "dará una respuesta" a la solicitud de salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, tras consultar a los países de la OEA la posibilidad de modificar la Convención de Caracas de 1954.



En entrevista para 2025 en 24 Horas, el secretario de la referida Sociedad respaldó la postura del gobierno de transición del presidente José Jerí, calificando de "oportuna", el poner en suspenso el salvoconducto a Chávez Chino, investigada por el fallido golpe de Estado del 2022.



"Me parece acertada en medio de la situación, además ajustada a derecho. Acá hay una discusión previa y es si corresponde o no corresponde el asilo, México dice que sí, Perú dice que no pero además lo dice con fundamento jurídico (...)", dijo.



SOBRE RUPTURA DE RELACIONES CON MÉXICO



No obstante, para Schiappa, el Ejecutivo cometió un error al romper relaciones diplomáticas con el país del norte: "Es cierto que la presidente Sheinbaum ha tenido declaraciones desafortunadas e inexactas, sin embargo, no somos el único país que ha sido víctima de estos despropósitos del gobierno mexicano", sostuvo.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Advierten dificultad para rescatar la Covadonga: Es todo de madera, deteriorada por los años:.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

José Elice destaca importancia de mando unificado en estado de emergencia.

Luis Gonzalez-Posada: Felicito a la Cancillería por defender la soberanía nacional.

Óscar Schiappa tras decisión del gobierno sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Me parece acertada".

Betssy Chávez sigue en la embajada de México a la espera del salvoconducto.

Nueva estafa por Yape afecta a choferes de transporte por aplicativo.

Congreso declara de interés nacional la recuperación de la goleta Covadonga.

Gobierno refuerza el estado de emergencia con apoyo de cadetes y control tecnológico (1/2).

Extorsión en Lima crece 50 y solo 11 extorsionadores han sido condenados.

Encapuchados desatan balacera y atacan una quinta en el Callao.

Crece la extorsión contra odontólogos en Lima: piden hasta 50 mil soles al mes.

Municipalidad de Lima coordina uso del expenal San Jorge para reubicar ambulantes.

Desarticulan a Los Temibles de Dulanto y Nueva Generación del Tres de Huáscar.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.