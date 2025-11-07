GRABADO el 07-11-2025

Congreso declara de interés nacional la recuperación de la goleta Covadonga

El Congreso de la República aprobó declarar de interés nacional la recuperación y restauración de los restos de la goleta Virgen de la Covadonga, embarcación chilena hundida frente a las costas de Chancay durante la Guerra del Pacífico. La medida, respaldada con 71 votos a favor, tres en contra y trece abstenciones, busca rescatar un símbolo histórico que forma parte del patrimonio cultural subacuático del país.



La iniciativa legislativa plantea la recuperación del navío en tanto su estado de conservación lo permita, y encarga al Ministerio de Cultura coordinar las acciones con el Ministerio de Defensa, el Gobierno Regional de Lima y la Municipalidad Distrital de Chancay. Estas instituciones deberán actuar de manera conjunta para ejecutar los trabajos de localización, rescate y puesta en valor de la embarcación.



La Covadonga, originalmente de origen español, fue capturada por Chile en 1865 tras el combate naval de Papudo y participó activamente en el conflicto con Perú. Su hundimiento, el 13 de septiembre de 1880, marcó uno de los episodios más recordados de la contienda marítima.



HUNDIMIENTO EN EL MAR DE CHANCAY



El ataque a la Covadonga ocurrió cuando la nave chilena intentaba bombardear un puente ferroviario estratégico en Chancay. Sin saberlo, cayó en una emboscada preparada por la Armada Peruana, que había instalado un bote minado como trampa. La explosión hundió de inmediato el buque, en un acto de ingenio militar que elevó la moral peruana y dejó una profunda huella en la memoria nacional.



La aprobación de esta medida también responde a una demanda histórica de los pobladores de Chancay, quienes durante años han solicitado el rescate del navío como símbolo de resistencia y orgullo nacional.

Desde 24 Horas

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Advierten dificultad para rescatar la Covadonga: Es todo de madera, deteriorada por los años:.

2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

José Elice destaca importancia de mando unificado en estado de emergencia.

Luis Gonzalez-Posada: Felicito a la Cancillería por defender la soberanía nacional.

Óscar Schiappa tras decisión del gobierno sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Me parece acertada".

Betssy Chávez sigue en la embajada de México a la espera del salvoconducto.

Nueva estafa por Yape afecta a choferes de transporte por aplicativo.

Congreso declara de interés nacional la recuperación de la goleta Covadonga.

Gobierno refuerza el estado de emergencia con apoyo de cadetes y control tecnológico (1/2).

Extorsión en Lima crece 50 y solo 11 extorsionadores han sido condenados.

Encapuchados desatan balacera y atacan una quinta en el Callao.

Crece la extorsión contra odontólogos en Lima: piden hasta 50 mil soles al mes.

Municipalidad de Lima coordina uso del expenal San Jorge para reubicar ambulantes.

Desarticulan a Los Temibles de Dulanto y Nueva Generación del Tres de Huáscar.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS 24 Horas

Todos los videos desde 24 Horas en Youtube.