Advierten dificultad para rescatar la Covadonga: Es todo de madera, deteriorada por los años:.

José Elice destaca importancia de mando unificado en estado de emergencia.

Luis Gonzalez-Posada: Felicito a la Cancillería por defender la soberanía nacional.

Óscar Schiappa tras decisión del gobierno sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Me parece acertada".

Betssy Chávez sigue en la embajada de México a la espera del salvoconducto.

Nueva estafa por Yape afecta a choferes de transporte por aplicativo.

Congreso declara de interés nacional la recuperación de la goleta Covadonga.

Gobierno refuerza el estado de emergencia con apoyo de cadetes y control tecnológico (1/2).

Extorsión en Lima crece 50 y solo 11 extorsionadores han sido condenados.

Encapuchados desatan balacera y atacan una quinta en el Callao.

Crece la extorsión contra odontólogos en Lima: piden hasta 50 mil soles al mes.

Municipalidad de Lima coordina uso del expenal San Jorge para reubicar ambulantes.

Desarticulan a Los Temibles de Dulanto y Nueva Generación del Tres de Huáscar.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

