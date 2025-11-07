2025 EN 24 HORAS EN VIVO: VIERNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2025
Advierten dificultad para rescatar la Covadonga: Es todo de madera, deteriorada por los años:.
José Elice destaca importancia de mando unificado en estado de emergencia.
Luis Gonzalez-Posada: Felicito a la Cancillería por defender la soberanía nacional.
Óscar Schiappa tras decisión del gobierno sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Me parece acertada".
Betssy Chávez sigue en la embajada de México a la espera del salvoconducto.
Nueva estafa por Yape afecta a choferes de transporte por aplicativo.
Congreso declara de interés nacional la recuperación de la goleta Covadonga.
Gobierno refuerza el estado de emergencia con apoyo de cadetes y control tecnológico (1/2).
Extorsión en Lima crece 50 y solo 11 extorsionadores han sido condenados.
Encapuchados desatan balacera y atacan una quinta en el Callao.
Crece la extorsión contra odontólogos en Lima: piden hasta 50 mil soles al mes.
Municipalidad de Lima coordina uso del expenal San Jorge para reubicar ambulantes.
Desarticulan a Los Temibles de Dulanto y Nueva Generación del Tres de Huáscar.
