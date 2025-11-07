GRABADO el 07-11-2025

Luis Gonzalez-Posada: Felicito a la Cancillería por defender la soberanía nacional

El excanciller Luis González-Posada felicitó a la Cancillería peruana por su reciente pronunciamiento, considerando que es clave y contundente en defensa del Estado constitucional de derecho de nuestra soberanía y rechazo a injerencias externas como la que pretende ejercer México. La declaración surge tras la controversia generada por la concesión de asilo político en México a la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez.

México en el foco por asilo político

 

Sobre la situación de Chávez, González-Posada indicó que México está violando un tratado internacional como es la Convención de Caracas de asilo político de 1954, que es contundente en señalar que no se puede, que no es lícito otorgar asilo político a una persona que está procesada o sentenciada por delitos comunes. Eso está dicho, está en blanco y negro. El excanciller resaltó además que si bien es cierto que un estado puede calificar, pero un estado no puede abusar.

Respecto al alcance internacional, el exministro explicó que el Perú presentará ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una propuesta para ajustar el tratado y evidentemente no se convierta el asilo político en una cueva de escape de personas que están vinculadas a delitos comunes. Asimismo, confirmó que Chávez permanecerá en el país, ya que la consecuencia inmediata es que ella no puede viajar a México por más que tenga las intenciones.

En otro punto de la agenda diplomática, González-Posada informó que el embajador Carlos Zamora, miembro del servicio de inteligencia de Cuba, ha estado ejerciendo una serie de funciones ajenas a la diplomacia Esto llegó a un nivel de protesta de diversos sectores y ha hecho bien la Cancillería de convocarlo que no puede seguir siendo embajador de Cuba. La salida del diplomático se suma al pronunciamiento de no otorgar el salvoconducto a Chávez y a la propuesta de reforma de la Convención de Asilo, tres buenas noticias para nuestro país, concluyó el excanciller.


