Crece la extorsión contra odontólogos en Lima: piden hasta 50 mil soles al mes

El Colegio Odontológico de Lima alertó sobre el aumento de casos de extorsión contra sus afiliados, quienes se han convertido en un nuevo blanco del crimen organizado. Según la institución, en lo que va del año al menos 15 profesionales han sido amenazados por bandas que exigen pagos mensuales de entre 10 mil y 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares.

Ciberataques y amenazas directas preocupan al gremio

Las autoridades del gremio profesional informaron que su base de datos interna estuvo en riesgo de ser vulnerada por ciberdelincuentes que intentaron acceder a la información personal de los odontólogos. Aunque se adoptaron medidas de protección tecnológica para evitarlo, los criminales han encontrado otras vías para obtener los datos de sus posibles víctimas. En los últimos meses, se han identificado mensajes extorsivos firmados por un grupo que se autodenomina Los Hermanos.

Los mensajes amenazantes han sido difundidos entre varios colegiados, generando preocupación y temor en el sector. El Colegio Odontológico ha pedido la intervención de la Policía Nacional del Perú y de la División de Delitos Informáticos Informáticos para determinar si existe conexión entre los intentos de hackeo y las bandas de extorsionadores que operan en Lima Metropolitana.

Uno de los casos más graves fue el del cirujano dentista Giancarlo López, quien en octubre fue atacado a balazos por un hombre que anteriormente había sido su paciente. Su estado de salud aún es delicado, y su caso ha encendido las alarmas sobre el nivel de violencia que enfrentan los profesionales del sector salud.

