GRABADO el 08-11-2025

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034

Este es el resumen de noticias del 1 al 7 de noviembre de 2025. Revisa el programa Illariywan Yachariy en español y quechua con el avatar de IA.



Sábado 1 de noviembre

Perú suyum APEC 2034 watapi apakuqta ruranqa / Perú liderará APEC 2034

https://elperuano.pe/noticia/282075-lideres-de-economias-miembros-de-apec-respaldan-candidatura-de-peru-para-presidir-foro-en-2034



Domingo 2 de noviembre

El Peruanom Museo Gráfico qawanata kicharqun / El Peruano inaugura su Museo Gráfico

https://elperuano.pe/noticia/282191-museo-grafico-el-peruano-abrio-sus-puertas-al-publico



Lunes 3 de noviembre

Estadom ñawpa pachamanta hamuq runakunapa lliwpaq kaqninkuta kachin / Estado garantiza derechos de pueblos indígenas

https://andina.pe/agencia/noticia-empieza-etapa-dialogo-consulta-previa-de-politica-nacional-pueblos-indigenas-1049832.aspx



Martes 4 de noviembre

Perú suyum México suyuwan huklla kanankuta tukurqachin / Perú rompe relaciones diplomáticas con México

https://andina.pe/agencia/noticia-gobierno-preve-comercio-bilateral-entre-peru-y-mexico-no-se-vera-afectado-1051159.aspx



Miércoles 5 de noviembre

Apurímac suyupim Wari llaqtata tarirqunku / Descubren asentamiento Wari en Apurímac

https://andina.pe/agencia/noticia-hallazgo-arqueologico-apurimac-descubren-asentamiento-wari-arquitectura-circular-1050906.aspx



Jueves 6 de noviembre

Llata distritopim lamarquchapi kawsaqkuna tullunta tarirqunku / Descubren restos fósiles marinos en el distrito de Llata.

https://andina.pe/agencia/noticia-mario-urbina-he-descubierto-fosiles-especies-marinas-sin-precedentes-el-mundo-1038516.aspx

Viernes 7 de noviembre

Vinicuncapa hichpanpi ayllunkuna awqanakuyninkutam tukuchinqaku / Buscan ponerle fin a conflicto social en comunidad cercana a Vinicunca



https://andina.pe/agencia/noticia-cusco-proponen-una-administracion-comunal-para-gestionar-montana-colores-vinicunca-1051011.aspx





