GRABADO el 08-11-2025

¡Exclusivo! Cumbia sinfónica al ritmo de Mauricio Mesones

Mauricio Mesones presenta un espectáculo que une cumbia y sinfonía en un mismo escenario.





Infórmate sobre las últimas noticias http://www.andina.pe

Revisa más videos http://andina.pe/agencia/video

Conoce la programación de Andina Canal Online https://andina.pe/agencia/canalonline







Síguenos en redes sociales:



Facebook https://www.facebook.com/agenciandina/

X https://x.com/agenciaandina

Instagram https://www.instagram.com/agenciaandina/

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/agenciaandina/

TikTok https://www.tiktok.com/agenciaandina

Soundcloud https://soundcloud.com/agenciaandina

Spotify https://open.spotify.com/show/5HOMqn6XV6jWSDrDOTiiST

Desde Agencia de Noticias Andina

¡Exclusivo! Cumbia sinfónica al ritmo de Mauricio Mesones.

Illariywan Yachariy: Perú liderará APEC 2034.

Convocados de la selección peruana para amistosos.

DNI electrónico: lo que debes saber de tu clave PIN y Certificado Digital.

¡Logro mundial! Machu Picchu es Destino Carbono Neutral por tercera vez.

Desde Gamarra: conoce las ofertas de fin de año, el festival de ropa interior.

Desde Gamarra: conoce las ofertas de fin de año, el Festival de Ropa Interior y más.

DNI electrónico: Cómo obtener tu clave PIN y Certificado Digital.

Histórica recreación: Manco Cápac y Mama Ocllo volvieron a surgir del Lago Titicaca.

Normas legales: MEF aprueba préstamo para luchar contra desastres naturales y el cambio climático.

Desde Gamarra: conoce las ofertas, descuentos y le seguridad en la campaña de de fin de año.

Las 5 del día: hoy es la fecha límite para registrar candidaturas definitivas.

Betssy Chávez :¿existe un plazo para entregarle el salvoconducto?.

CADE 2025: Preocupaciones, retos y propuestas del empresariado nacional.

Migraciones: más de 200 mil citas para sacar pasaporte hasta diciembre.

Además hoy día 08 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS Agencia de Noticias Andina

Todos los videos desde Agencia de Noticias Andina en Youtube.