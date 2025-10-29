GRABADO el 29-10-2025

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de octubre 2025 EnDirectoLR

La Mañanera del Pueblo Hoy, 29 de octubre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su CONFERENCIA MATUTINA desde Palacio Nacional. Sigue aquí la transmisión oficial con todos los anuncios, temas clave y respuestas a la prensa.
claudiasheinbaumpresidenta lamañanera lamañaneradelpueblo mexico

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día Mundial del Accidente Cerebrovascular

Día del Tondero en la Región Piura

Día del Tondero en la Región Piura

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Nace el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

