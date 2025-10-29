GRABADO el 29-10-2025

BUKELE se BURLA de MADURO y PETRO en VIDEO IA: "Bienvenidos a la CÁRCEL del CECOT" LR

Nayib Bukele vuelve a sacudir las redes sociales. Esta vez, con un video hecho con inteligencia artificial, donde aparece como piloto de un avión que traslada a Gustavo Petro y Nicolás Maduro rumbo a una cárcel de máxima seguridad. Bienvenidos, presidente Maduro y Petro. Este vuelo los llevará a su nuevo refugio: la cárcel del Cecot, en referencia al centro penitenciario de máxima seguridad en El Salvador.

cecot bukele maduro petro trump kingjongun



Cometa 3I/ATLAS: ¿Podrá VERSE su RECORRIDO desde la TIERRA?

Cometa 3IATLAS: ¿Qué pasará el 29 de octubre que mantiene alerta a la NASA?

EE. UU. sobornó a piloto de MADURO para ENTREGARLO



