GRABADO el 29-10-2025

RACING vs. FLAMENGO: fecha, hora y canal LR

El duelo entre Racing y Flamengo, correspondiente a la semifinal - vuelta de la Conmebol Libertadores 2025, se jugará el miércoles 29 de octubre a las 19:30 h (hora peruana) en el Estadio Presidente Perón. La transmisión televisiva estará a cargo de la señal ESPN.



LaRepública Racing Flamengo Libertadores



