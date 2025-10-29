GRABADO el 29-10-2025

TikTok bloqueó en vivo el estreno de La Manada, el programa de Spoya, Irivarren y Gerardo Pe LR

El esperado estreno de La Manada, el nuevo programa de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, no salió como se esperaba. Miles de fans se conectaron para ver el regreso del trío tras su salida de Todo Good, pero la transmisión fue bloqueada en vivo por TikTok sin explicación clara. Entre teorías, reclamos y memes, los conductores prometen volver con más fuerza mientras crece la polémica sobre la censura en plataformas de streaming.

LaRepública LauraSpoya MarioIrivarren GerardoPe

Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY

PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt

Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000

SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg

MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública

laura spoya
spoya
mario irivarren
irivarren
gerardo pe
gerardo
good time
todo good
la manada
tik tok

Desde La República - LR+

¡LO ÚLTIMO! PJ ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra HLR.

JUECES PREVARICADORES: LA REPÚBLICA SEGÚN FERNANDO ROSPIGLIOSI EnCoyuntura con César Azabache.

Callao: asesinos del chofer Brujito usaban rituales para protegerse LR.

SJL: Policía irrumpe boda para capturar a 12 extorsionadores LR.

TikTok bloqueó en vivo el estreno de La Manada, el programa de Spoya, Irivarren y Gerardo Pe LR.

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de octubre 2025 EnDirectoLR.

BUKELE se BURLA de MADURO y PETRO en VIDEO IA: "Bienvenidos a la CÁRCEL del CECOT" LR.

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR.

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR.

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR.

¡INCREÍBLE! Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026 HLR.

RACING vs. FLAMENGO: fecha, hora y canal LR.

¡SE CANSARON! Transportistas indignados desafían al presidente Jerí por la inseguridad  HLR.

POLICÍAS COBRAN CUPOS A TRANSPORTISTAS Y RENIEC EXPONE DATOS FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.

EE. UU. sobornó a piloto de MADURO para ENTREGARLO LR.

Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

La República - LR+

video

¡LO ÚLTIMO! PJ ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra HLR

video

JUECES PREVARICADORES: LA REPÚBLICA SEGÚN FERNANDO ROSPIGLIOSI EnCoyuntura con César Azabache

video

Callao: asesinos del chofer Brujito usaban rituales para protegerse LR

video

SJL: Policía irrumpe boda para capturar a 12 extorsionadores LR

video

TikTok bloqueó en vivo el estreno de La Manada, el programa de Spoya, Irivarren y Gerardo Pe LR

video

Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de octubre 2025 EnDirectoLR

video

BUKELE se BURLA de MADURO y PETRO en VIDEO IA: "Bienvenidos a la CÁRCEL del CECOT" LR

video

ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR

video

FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR

video

SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR

video

¡INCREÍBLE! Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026 HLR

video

RACING vs. FLAMENGO: fecha, hora y canal LR

video

¡SE CANSARON! Transportistas indignados desafían al presidente Jerí por la inseguridad  HLR

video

POLICÍAS COBRAN CUPOS A TRANSPORTISTAS Y RENIEC EXPONE DATOS FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

video

EE. UU. sobornó a piloto de MADURO para ENTREGARLO LR

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Semana del Desarme

Semana del Desarme

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Semana Mundial de la Alfabetización Mediática e Informacional

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Creación de la provincia de Chincha (Ica)

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Fallecimiento de Eloísa Angulo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

Semana Nacional e Internacional para Prevenir la Intoxicación por Plomo

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 30 de octubre de 2025 y tenemos para ti:

17º Lima
3.40
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo