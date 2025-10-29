TikTok bloqueó en vivo el estreno de La Manada, el programa de Spoya, Irivarren y Gerardo Pe LR
El esperado estreno de La Manada, el nuevo programa de Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, no salió como se esperaba. Miles de fans se conectaron para ver el regreso del trío tras su salida de Todo Good, pero la transmisión fue bloqueada en vivo por TikTok sin explicación clara. Entre teorías, reclamos y memes, los conductores prometen volver con más fuerza mientras crece la polémica sobre la censura en plataformas de streaming.
LaRepública LauraSpoya MarioIrivarren GerardoPe
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWGxXy-JyD1GZQZYAnSk-wt
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
laura spoya
spoya
mario irivarren
irivarren
gerardo pe
gerardo
good time
todo good
la manada
tik tok
Desde La República - LR+
¡LO ÚLTIMO! PJ ordena a Rutas de Lima suspender cobro de peajes en Villa y Punta Negra HLR.
JUECES PREVARICADORES: LA REPÚBLICA SEGÚN FERNANDO ROSPIGLIOSI EnCoyuntura con César Azabache.
Callao: asesinos del chofer Brujito usaban rituales para protegerse LR.
SJL: Policía irrumpe boda para capturar a 12 extorsionadores LR.
TikTok bloqueó en vivo el estreno de La Manada, el programa de Spoya, Irivarren y Gerardo Pe LR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 29 de octubre 2025 EnDirectoLR.
BUKELE se BURLA de MADURO y PETRO en VIDEO IA: "Bienvenidos a la CÁRCEL del CECOT" LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR.
FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 30/10/25 La República - LR.
¡INCREÍBLE! Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026 HLR.
RACING vs. FLAMENGO: fecha, hora y canal LR.
¡SE CANSARON! Transportistas indignados desafían al presidente Jerí por la inseguridad HLR.
POLICÍAS COBRAN CUPOS A TRANSPORTISTAS Y RENIEC EXPONE DATOS FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO.
EE. UU. sobornó a piloto de MADURO para ENTREGARLO LR.
Además hoy día 30 de Octubre en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.